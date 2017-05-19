Сотрудники KNAB получили премии за «самоотверженную» организацию конференции

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ряду сотрудников, не занимающихся непосредственно борьбой с коррупцией, были выплачены премии «за смелые и самоотверженные действия» по организации конференции. Об этом сообщил Государственный контроль по итогам аудита годового отчета KNAB.

Расходы на оплату работы должностных лиц бюро состоят из зарплат, премий, доплат и денежных призов.

Один из видов премий работникам бюро раз в году выплачивается по итогам оценки эффективности работы.

В 2016 году такие премии в целом были выплачены на сумму 85 823 евро.

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Второй вид премий присуждается за самоотверженные или смелые действия. В отчетном году такие премии в целом были выплачены 65 работникам KNAB на общую сумму 17 460 евро, в том числе 5575 евро были выплачены 20 сотрудникам за успешную организацию ежегодной профессиональной конференции и генеральной ассамблеи «Европейские партнеры по борьбе коррупцией/Европейская контактная сеть по борьбе с коррупцией».

Премии получили сотрудники секретариата, финансового отдела, отдела по контролю деятельности должностных лиц, отдела планирования политики и отдела внутренней безопасности бюро.

Закон об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений гласит, что они могут быть премированы за смелые и самоотверженные действия при выполнении должностных обязанностей, а также за предотвращение или раскрытие такого преступления, которое причинило или могло причинить существенный ущерб. Как указывает Госконтроль, премии за смелость и самоотверженность распространяются на ограниченный круг должностных лиц, которые занимаются оперативной работой, но не на сотрудников, выполняющих финансовые, канцелярские и аналогичные функции.

Во время ревизии KNAB пояснило, что состоявшаяся 15-17 ноября в Риге международная антикоррупционная конференция была первым мероприятием такого масштаба в странах Балтии, поэтому, чтобы оценить вклад работников бюро в ее организацию, было принято решение премировать их за смелые и самоотверженные действия, которые способствовали дальнейшему предотвращению преступлений.

Однако Госконтроль в ходе ревизии не получил доказательств того, что действия этих сотрудников по организации конференции непосредственно способствовали предотвращению или раскрытию преступлений, которые причинили или могли причинить существенный ущерб, поэтому считает выплату премий необоснованной.

По мнению Госконтроля, такая практика скорее указывает на то, что KNAB стремится максимально использовать все имеющиеся ресурсы для материальной стимуляции сотрудников в конце отчетного года.

Например, специалистам финансового отдела с октября по декабрь выплачивались доплаты за то, что годовой отчет за 2015 год был подготовлен во время, а также за интенсивную работу по его подготовке. Как указали аудиторы, указанные задачи входят в обязанности должностных лиц и за их выполнение они получают зарплаты и премии по итогам ежегодной оценки эффективности работы.