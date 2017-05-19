Вторая жизнь парка Владимира Кудояра в Дарзини

 

Фото: Facebook/Nils Ušakovs

В парк в дачном поселке Дарзини, расположенном в черте Риги, приходят погулять, как местные жители с детьми, так и из соседних районов - Плявниеки, Кенгарагс. Они уже успели оценить изменения и опробовать детскую площадку.

Парк был создан на неблагоустроенной территории дачного поселка усилиями одного человека — местного жителя, художника Владимира Никифоровича Кудояра, по его личной инициативе и на его средства в начале 1980-х годов.

А в 2016 году Рижская дума официально утвердила статус парка и присвоила ему имя его создателя - Владимира Кудояра.

Это стало подарком художнику на 90-летний юбилей.

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Владимир Никифорович начал свой парк с очистки территории от мусора. Один из друзей помог с бульдозером, который вырыл 1200 кубометров загрязненного грунта и выровнял ландшафт.

Другой друг помог найти самосвалы, чтобы вывезти отходы на свалку. Кудояр считает, что из всех видов искусств самым высоким является садово-парковое, так как первым садовником был Господь Бог, создавший Эдем. К садоводству Владимира приучил отец-садовник.

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Для озеленения Владимир Кудояр купил и посадил 120 деревьев:

пушистые ели, клены, березки, ивы. В Ботаническом саду были приобретены несколько сотен кустарников.

Сейчас парк обслуживает муниципальное предприятие Rīgas meži. Недавно там были проведены работы по благоустройству – восстановлена детская площадка, пешеходные дорожки и установлено освещение.

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