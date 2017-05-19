Полиция призывает смотреть на дорожные знаки в местах отдыха

 

Фото: Edgars Priedītis / LETA

Погода на выходных будет солнечной и тёплой, а значит многие люди отправятся на пляж, в парки и другие популярные места. Рижская муниципальная полиция призывает отдыхающих соблюдать правила дорожного движения, чтобы отдых не закончился штрафной квитанцией на лобовом стекле.

Температура воды в водоемах не очень высокая, но, по наблюдениям полиции, многие уже открыли купальный сезон. На всех официальных пляжах работают спасатели. Может случится, что разогревшись на солнце, не оценив возможностей, некоторые начнут бросаться в воду, а это опасно. Впрочем, не все на пляже купаются – многие там просто проводят время, играя в футбол, волейбол и другие игры.

К сожалению, по опыту прошлых лет, многие автоводители забывают о различных ограничениях, которые следует соблюдать. Рижская муниципальная полиция напоминает, что автомобили запрещено оставлять на территории природного парка Piejūra. Полиция призывает автоводителей внимательно смотреть на знаки, так как в окрестностях многих пляжей есть территории, где запрещена стоянка. Зона запрета на стоянку заканчивается только за знаком, который стоянку разрешает.

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Важно еще то, что в Риге в зимний период меняется организация дорожного движения. Наиболее яркий пример – Межапарк, где на проспекте Кокнесес нельзя останавливаться и стоять, хотя в предыдущие годы было иначе.

Чтобы отдых прошел хорошо и без неприятностей, водителей призывают ездить и парковать машину по знакам, а не по привычке.


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