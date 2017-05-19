Госконтролер о том, как у нас выплачивают премии: «Просто за то, что человек хороший».

Госконтролер Элита Круминя
 

Госконтролер Элита Круминя. Фото: Evija Trifanova / LETA

18 мая Госконтроль представил отчет об использовании финансирования в госучреждениях. Главные претензии у Госконтроля возникли к системе оплаты труда сотрудников и премирования, сообщила Службе новостей Латвийского радио 4 госконтролер Элита Круминя.

По ее словам, порой премии выдавали «просто за то, что человек хороший». Круминя также рассказала, что по итогам ревизии Госконтроль направил сразу пять дел в Генпрокуратуру.

«Мы отправили дела, которые, по нашему мнению, классифицируются в категориях криминальной ответственности. Это касается оплаты услуг, которые, по нашему мнению, не предоставлялись, а также нарушения различных выплат — как заработных плат, так и различных премий», — пояснила Круминя.

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Госконтролер также рассказала, в каких учреждениях были выявлены вышеуказанные нарушения.

«Это были учреждения, которые входят в систему Министерства экономики, Министерства образования, Университета им. Страдиня», — сказала глава Госконтроля.

Кроме того, Госконтроль подверг критике Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) за расходование финансирования, выделенного на решение проблем беженцев. Круминя пообещала предоставить более подробную информацию о результатах этой ревизии на следующей неделе.

В решении проблем беженцев участвуют несколько структур, и сейчас Госконтроль анализирует, насколько эффективно израсходовано выделенное финансирование. Ревизоры считают, что часть финансирования, выделенного УДГМ для решения проблем беженцев, израсходована нецелесообразно, сообщает LETA.

Завершив ревизии за 2016 год, Госконтроль оценивает качество финансового учета в системе госуправления как стабильное. Госуправление в целом умеет правильно вести учет, но, в отличие от 2015 года, когда были в основном позитивные заключения, в этом году четыре заключения подготовлены с оговорками.

Два министерства — образования и науки и охраны среды — не решили проблем, на которые Госконтроль указывал ранее.

Подведомственные Минобороны учреждения не сумели обеспечить учет на таком уровне, чтобы ревизоры могли убедиться в их расходах и доходах, а в Бюро по предотвращению и коррупции (KNAB) нельзя проверить, имеются ли в наличии все учтенные основные средства.

По словам Крумини, учет не заключается только в соблюдении бухгалтерских формальностей — он имеет существенное значение для способности учреждения законно и осмысленно управлять своими ресурсами.

«Мы не можем рассчитывать на то, что имущество управляется хорошо, если учреждение не знает, есть ли у него вообще это имущество»,

— сказала журналистам госконтролер.

Уже с 2013 года Госконтроль просит привести в порядок единую систему зарплат, но ревизии выявили, что во многих учреждениях доплаты за качество работы или личный вклад получают почти все работники. В госучреждениях сохраняется желание максимально потратить все доступные средства в конце года — например, Управление по делам гражданства и миграции выплатило 54% возможных доплат в последнем квартале.

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