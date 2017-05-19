Что бы это значило? Жители района Плявниеки гадают над находкой в уличном мусорнике

Что-что, а такую красотищу в мусорном ведре рижского микрорайона не каждый день увидишь, согласитесь!

Жительница микрорайона Плявниеки опубликовала в соцсети фото с надписью "Вот такая красота у нас уже не один час лежит!.

Фото: Facebook

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А на фото - букет из свежих шикарных роз. Правда, выброшенный в урну... У некоей парочки бушевали мексиканские страсти? Местные жители тут же начал придумывать версии о происхождении сего чуда.

«Ухажер видимо передумал вручать букет!», «Кто-то сейчас очень страдает.. Его отвергли»,

«Ну хотя бы первой прохожей подарил бы,что сразу выбрасывать,такую красоту. Эх мужчины,мужчины, в красоте ничего не понимаете»,

«Возможно сама пассия выкинула..Если кавалер настойчивый,добьётся и руки и сердца!», «Пришлось выкинуть, дома муж ревнивый», «Думаю, он накосячил, но извинения дамой сердца не приняты», «Или вариант - пришел к ней с цветами, а там уже кто-то сработал на опережение», - гадают комментаторы. ( орфограф. и пунктуация сохранены - прим. ред.)

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