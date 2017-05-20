«»Путинизм» среди русских в Латвии более крутого замеса, чем в самой РФ»

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

«Российская пропаганда ворует у стран Балтии их русскоязычных граждан», - заявил сегодня на конференции «Безопасность Латвии в 21 веке», посвященную фальшивым новостям, приглашенный российский публицист Артемий Троицкий. В результате русские в Балтии становятся еще более ярыми «путинистами», чем сами россияне. Троицкий посоветовал Латвии безжалостно закрывать каналы и СМИ, которые распространяют фейковые новости.

Русскоязычные жители Балтии обижены и отчуждены от социальной и культурной жизни своих стран, - считает Троицкий. В большей мере это относится к старшему поколению, которое активно ностальгирует по Советскому Союзу. Все это тормозит интеграцию этих людей в европейские ценности.

Троицкий говорит, что в Балтии часть русскоязычного населения создает свой особый "русский мир" с собственными ценностями.

"Они считают, что эти ценности гораздо лучше и важнее. Это тоже часть пропаганды. Есть еще одна цель фальшивых новостей - поддерживать местных реакционных политиков - местных "марин-ле-пен", "трампов" и т.д". Все это делает пресса, и на 95% - это касается телевидения. Воздействие может быть как прямым, когда вы смотрите передачи, так и опосредованным. Каким образом создаются фальшивые новости? Это создание приукрашенного образа России, как страны стабильной, процветающей и прекрасно управляемой честными чиновниками под руководством гениального вождя народа - товарища Путина. В то же время это разоблачение оппозиции, как стайки бандитов и американских агентов, которые с одной стороны - ничтожные люди, с другой - все работают за деньги американского госдепартамента", - говорит Троицкий.

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Еще один прием - это представление политических оппонентов в черном свете.

«Если это Украина - то там одни фашисты. Если Европа - то там геи и фрики, если Америка - то это маньяки-глобалисты,

которые хотят захватить весь. Третье направление - это пропаганда русского мира в плане продвижения моральных ценностей. В противоположность декадентству запада и его загниванию приводятся русские ценности - духовность и возвышенность. Еще одно маленькое, но миленькое направление - это пропаганда Путина и его культ», - продолжает Троицкий.

«Что получается в результате? Печальная картина! Относительно у большой части русского населения представление о России неадекватное. Много раз я сталкивался с тем, что путинизм в странах Балтии гораздо более крутого замеса, чем в России. В России ты можешь спорить со своими друзьями, в чем-то соглашаться или нет. Чей Крым, плохой или хороший Путин. Но когда заходит речь о российской экономике, об уровне жизни и состоянии здравоохранения и правоохранительной систем, коррупции, то у нас с друзьями нет споров. Мы просто жмем друг другу руку и все понимаем без слов. В странах Балтии у русскоязычных есть полная уверенность, что в этом плане в России все в порядке. Это так странно!», - говорит Троицкий.

У многих представителей русской общины в Балтии очень реакционное представление о многих реальных проблемах современной жизни. Это проблемы сексуальных меньшинств, прав человека, беженцев и пр. По всем этим пунктам благодаря фейковым новостям русские занимают ультраправые позиции, - говорит эксперт. Что нужно делать? Нужно создавать качественные общественные СМИ на русском языке.

«Нужно понимать, что российская пропаганда ворует у стран Балтии и русскоязычных граждан,

- считает Троицкий. - С одной стороны, в страны Балтии бегут люди из России. Они хотят жить в Европе и свободной стране. Они меняют отношение к русской общине». И еще нужно заставить российские каналы отвечать за недостоверные новости, - считает Троицкий. «Когда они врут, то нужно направлять ноты протеста или даже иски в суд. Дескать, поздравляем вас, господа совравши, будь любезны - ответьте за это. А если эта ложь будет продолжаться, по Первому Балтийскому каналу или где-то еще, нужно просто закрыть такой канал!».


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