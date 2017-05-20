Спасатели: будьте осторожны на отдыхе у воды

 

Фото: Rinalds Ekmanis / LETA

Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, пикники. Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!



Добавим, что несмотря на то, что купальный сезон только начался, в Латвии уже есть первый утонувший. В реке Югла утонул первый человек с начала официального купального сезона.

Вызвавший полицию сообщил, что его 29-летний знакомый ушел купаться, нырнул и не выплыл.

На место происшествия были вызваны водолазы полиции самоуправления, которые после примерно полутора часов поиска нашли тело утонувшего.

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