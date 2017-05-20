Спрудс: создание парламента еврозоны - это риск

Андрис Спрудс
 

Андрис Спрудс. Фото: Evija Trifanova / LETA

В случае создания парламента еврозоны существует риск того, что Евросоюз станет союзом не только двух скоростей, но и двух сортов, сказал агентству ЛЕТА директор Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс.

Большая часть государств ЕС уже состоят в еврозоне, но в случае создания парламента еврозоны, что поддерживают президент Франции Эманнуэль Макрон и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, неясно, что произойдет с Европарламентом, указывает он.

«Мне кажется, что новому президенту Франции Эммануэлю Макрону одновременно надо быть и смелым, и внимательным, выступая с такими смелыми предложениями», - считает Спрудс.

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Он отмечает, что ключевым странам ЕС надо говорить об общей экономике и политике и даже в случае, если такой парламент не будет создан, это в известной степени станет подготовкой к тому, что ядро ЕС готово идти вперед и развиваться.


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