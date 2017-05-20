ФОТО: Латвийские солдаты на учениях спецотрядов в Литве

Латвийский отряд специального назначения и Земессардзе в мае приняли участие в учениях «Flaming Sword», где вместе с соседями проверяли навыки проведения спецопераций.

В пятницу, 19 мая, командир Национальных вооруженных сил Латвии генерал-майор Леонид Калниньш в Литве посетил завершение международных учений спецотрядов «Flaming Sword 2017». Учения проходили с 1 по 19 мая, в них принимали участие латвийский отряд специального назначения и Земессардзе.

Впервые учения «Flaming Sword» состоялись в 2012 году. Это крупнейшие подобные учения в Балтийском регионе.





















































Aizvērt Латвийские солдаты участвуют в крупнейших учениях Балтии Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija Seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija







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Один из самых значимых примеров сотрудничества Латвии и Литвы в сфере спецопераций - это служба латвийских солдат в составе литовской боевой группы специального назначения «Aitvaras» в Афганистане. Это был первый раз, когда в состав боевой группы сил специального назначения Литвы были включены солдаты других стран.

Сотрудничество Латвии и Литвы в сфере обороны всегда было очень тесным.

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