ФОТО: Латвийские солдаты на учениях спецотрядов в Литве

 

Фото: Foto: seržants Ēriks Kukutis, Latvijas armija

Латвийский отряд специального назначения и Земессардзе в мае приняли участие в учениях «Flaming Sword», где вместе с соседями проверяли навыки проведения спецопераций.

В пятницу, 19 мая, командир Национальных вооруженных сил Латвии генерал-майор Леонид Калниньш в Литве посетил завершение международных учений спецотрядов «Flaming Sword 2017». Учения проходили с 1 по 19 мая, в них принимали участие латвийский отряд специального назначения и Земессардзе.

Впервые учения «Flaming Sword» состоялись в 2012 году. Это крупнейшие подобные учения в Балтийском регионе.

Латвийские солдаты участвуют в крупнейших учениях Балтии

Фото: Латвийские солдаты участвуют в крупнейших учениях Балтии0

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Один из самых значимых примеров сотрудничества Латвии и Литвы в сфере спецопераций - это служба латвийских солдат в составе литовской боевой группы специального назначения «Aitvaras» в Афганистане. Это был первый раз, когда в состав боевой группы сил специального назначения Литвы были включены солдаты других стран.

Сотрудничество Латвии и Литвы в сфере обороны всегда было очень тесным.

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