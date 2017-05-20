ФОТО: Латвийские солдаты на учениях спецотрядов в Литве

Латвийский отряд специального назначения и Земессардзе в мае приняли участие в учениях «Flaming Sword», где вместе с соседями проверяли навыки проведения спецопераций.
В пятницу, 19 мая, командир Национальных вооруженных сил Латвии генерал-майор Леонид Калниньш в Литве посетил завершение международных учений спецотрядов «Flaming Sword 2017». Учения проходили с 1 по 19 мая, в них принимали участие латвийский отряд специального назначения и Земессардзе.
Впервые учения «Flaming Sword» состоялись в 2012 году. Это крупнейшие подобные учения в Балтийском регионе.
Один из самых значимых примеров сотрудничества Латвии и Литвы в сфере спецопераций - это служба латвийских солдат в составе литовской боевой группы специального назначения «Aitvaras» в Афганистане. Это был первый раз, когда в состав боевой группы сил специального назначения Литвы были включены солдаты других стран.
Сотрудничество Латвии и Литвы в сфере обороны всегда было очень тесным.Еще по этой теме