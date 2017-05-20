Погода сходит с ума: в конце мая в Латвию вернутся морозы

В конце мая Латвию может достичь холодный воздух из Арктики, который принесет с собой заморозки, свидетельствуют самые свежие прогнозы погоды.

Численные модели Национального управления океанов и атмосферы США и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды предусматривают, что на следующей неделе температура воздуха постепенно понизится, временами пройдут дожди. Самые холодные дни ожидаются с 27 мая, сообщает агентство ЛЕТА.

В последние ночи месяца

температура воздуха в Латвии и может опуститься на 1-2 градуса ниже нуля, на уровне почвы - еще на несколько градусов ниже.

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Наибольшему риску замерзания будут подвержены картофель, полевые огурцы и помидоры, а также тыквы и кабачки. В случае более сильных морозов могут пострадать и другие растения.

Отметим, что в 14 из 20 ночей мая в Латвии температура воздуха опускалась ниже нуля. 10-12 мая были установлены рекорды - местами мороз достиг отметки в -5..-7 градусов.

Первый холодный атмосферный фронт пересечет Латвию уже в ближайшие сути, однако в начале будущей недели сохранится относительно теплая погода.