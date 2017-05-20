Низкий рейтинг школ: на самом деле, все не так плохо?

На этой неделе 12-классники сдавали централизованные экзамены. Их результаты, вероятно, скоро станут основой для новых рейтингов школ. Какими подсчетами пользуются в Минобразовании? И почему недавно опубликованное скандальное исследование передвинула традиционно сильные школы в разряд троечников, а то и двоечников? На эти вопросы нашли ответ журналисты программы «Личное дело» Русского вещания LTV7.

Речь идет об исследовании экономиста-географа, главного редактора издательства Jāņa sēta Яниса Турлайса о качестве образования в средних школах Латвии.Он его сделал по заказу Министерства образования и науки. Именно этими данными сейчас апеллирует глава министерства Карлис Шадурскис. И это только маленькая часть большого исследовательского проекта под названием «Создание оптимальной модели учреждений общего образования в Латвии».

На карте Латвии рейтинги школ отмечены цветом – оранжевые имеют высокий рейтинг – от 70%. Синие – меньше 30% - ниже допустимого уровня. И «синих школ» по Латвии - много. Доминируют Курземе, Земгале. Некоторые регионы Латгалии. Однако наибольший резонанс вызвала оценка школ в Риге. Согласно исследованию:

7 рижских школ с русским языком обучения и испортили всю статистику столицы.

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«Мы заметили странности. Что некоторые школы, о которых есть сигналы, что там не все в порядке - они в рейтингах высоко, и начали исследовать, в чем причина. А оказывается, там очень большой удельный вес школьников вообще не сдает экзаменов», - объясняет Турлайс.

Т.е ученики приходят 1-ого сентября в 12 класс, но экзамены в конце года не сдают. По словам Яниса Турлайса в некоторых школах до экзаменов доходят только 50% учеников. Причины разные: недостаточная успеваемость, плохая дисциплина, переход в другую школу или экзамены не сдают по рекомендации врача.

В методику расчета качества образования были взяты данные о трех обязательных экзаменах: математике, латышскому языку и иностранному языку.

Проведем несложное гипотетическое вычисление. Допустим, в 12 класс 1-ого сентября пришли 10 учеников, а экзамен сдавали 5 учеников.

По итогам экзамена получили вот такие оценки. Сложив их вместе, получаем 348%

88%+56%+75%+39%+90% = 348%

Делим этот показатель на количество учеников, которые числились в школе 1 сентября. Напоминаем, их 10 человек. Получаем средний балл в классе по математике 34.8%.

Если бы считались только дети, которые сдавали экзамен, то их процент был бы значительно выше 69.6%.

Такую же манипуляцию проделываем с остальными предметами.

Предположим общий показатель по латышскому языку - 35%. По иностранному - 39%. Теперь суммируем данные: 34.8% + 35% + 39% =108.8%. Делим на три. По количеству предметов. Получаем 36.2%.

Опять же, если бы считались только те ученики, что сдавали экзамен, то индекс был бы в два раза больше - около 70%.

Впрочем, сам исследователь министерства образования признает: в работе не до конца учтена специфика школьных программ. Например, Янис Турлайс был вынужден извиниться перед директорами 15-ой и 53-ей рижских школ. Оказалось, что в этих школах есть специальные программы. Например, логопедические. И их результаты занизили общий уровень школы.

«Я извинился перед ними чисто по-человечески, что у них такие хлопоты появились из-за того, что публика не ознакомлена с методикой подсчетов. Из тех данных, что были доступны - все было подсчитано корректно. И там проблем нет», - уверяет Турлайс.

Исследования, аналогичные Министерству образования, проводили также Латвийский союз самоуправлений и Рижская дума. Формула расчета качества образования была практически той же, что и у Яниса Турлайса, однако имелся один существенный нюанс. Их методика предусматривала деление не на количество двенадцатиклассников, которые числились в школе 1 сентября, а на тех, кто сдавал экзамены.

И картина в их исследовании оказалась совершенно иной: школы, которые по данным Министерства образовании оказались в самом низу, имеют неплохие позиции в рейтинге Рижской думы и Союза самоуправлений. В Рижской думе полагают, что

в данном случае некорректно выводить среднюю оценку за экзамен с учетом тех, кто в нем не участвовал.

Так сравнивать неправильно, считает директор Управления образования Рижской думы Иварс Баламовскис. По его мнению, если ребенок сменил место жительства или ему запретил сдавать экзамены врач, то это не свидетельствует о качестве образования в школе. Однако, этот показатель влияет на общую оценку школы. Кроме этого, он уверен, что исследование Министерства образования игнорирует существующий на текущий момент закон, который не позволяет школам отсеивать откровенно слабых учеников.

Есть еще рейтинг школ, который составляет Аta Kronvalda fonds,он общедоступен на сайте skolureitingi.lv.Этому рейтингу скоро исполнится 30 лет. Он составляется с 1989 года. Там качество образования измеряют количеством достижений школы на олимпиадах по различным предметам. Каждой школе за это присваиваются баллы.

«Мы считаем, что наш рейтинг для тех, кто хочет развить талант своего ребенка. И каждый решает. Если ты хочешь спортсмена, то посылаешь в школу где сильный спорт. Если ребенок умный и ты хочешь, чтобы он пошел в науку и связанные с ней отрасли - тогда тоже можно смотреть по нашему рейтингу», - говорит председатель правления Ata Kronvalda fonds Хенрик Данусевич.

Как говорит эксперт в области образования Лиесма Осе - ни одно из трех представленных исследований или рейтингов не может говорить о качестве образования. Она говорит: финская модель исследования качества образования, например, учитывает эволюцию ученика. Если он учился в этом году на шестерки, а в следующем уже на семерки, то это многое говорит о школе. В наших рейтингах такие данные не заложены. Что же тогда делать и на что обращать внимание родителям, если рейтинги некорректны?

«Посмотреть школу. Погулять вокруг. Посмотреть на лица учеников, учителей. Поговорить с директором школы. Это лучший метод. Рейтинги - это не самый лучший способ как узнать о качестве образования», - говорит Осе.

Исследователь Янис Турлайс не скрывает целей, которые преследует его труд, заказанный Министерством образование. Цели - экономические. Он считает, что деньги налогоплательщиков, идущие на образование должны быть израсходованы эффективно. Кроме этого огромные средства были инвестированы ЕС в профессиональное образование в Латвии. Поэтому дети не должны сидеть в школе просто так. В 12 класс должны идти те, кто собираются поступить в институт. Остальные в профтехучилище.

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