Стал известен состав батальона НАТО

 

Фото: Gatis Dieziņš, JIC

Наконец обнародован состав многонационального батальона под руководством Канады. В Латвии будут базироваться танки, бронемашины и военнослужащие разных специальностей.

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Вооруженные силы Канады в рамках расширения присутствия НАТО направят в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, элементы поддержки и разведвзвод, свидетельствует информация на сайте Министерства обороны «Sargs.lv».

Албания направит в Латвию 18 саперов, из Италии прибудет рота в составе 160 пехотинцев и бронемашины. Польша в Латвию направит танковую роту с элементами поддержки в составе 160 военнослужащих.

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В свою очередь Словения направит 50 солдат. Из Испании прибудут 300 военнослужащих из механизированной пехотной роты, бронемашины, танки, военные инженеры и элементы поддержки.

Как сообщалось, боевая группы в полном составе планирует прибыть в Латвию до июня. В начале мая в Латвию доставлена первая военная техника и экипировка из Канады.

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