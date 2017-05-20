Стационарные фоторадары наснимали уже почти на 9 млн евро

С начала работы стационарных фоторадаров применены штрафы на сумму 8,896 млн евро, сообщили агентству ЛETA в Госполиции.

Первый стационарный фоторадар начал действовать в Латвии 12 февраля 2015 года. Сейчас на латвийских автодорогах установлено 40 стационарных фоторадаров, к концу года будет установлено еще 20, а в 2017 году - еще 40. С 12 февраля 2015 года по 30 апреля 2017 года за нарушения, зафиксированные стационарными фоторадарами, оформлено 226,375 тыс. протоколов, а общая сумма наложенных денежных штрафов достигла 8,896 млн евро.

С 2008 года в распоряжении Госполиции имеются также два переносных фоторадара. За зафиксированные ими нарушения оформлено 52,433 тыс. протоколов, общая сумма наложенных денежных штрафов составляет 2,008 млн евро.

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С помощью других устройств для измерения скорости с 12 февраля 2015 года по 15 мая 2017 года Госполиция зафиксировала 204,583 тыс. случаев превышения скорости.

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