Стационарные фоторадары наснимали уже почти на 9 млн евро

Стационарный фоторадар
 

Стационарный фоторадар. Фото: Edijs Pālens / LETA

С начала работы стационарных фоторадаров применены штрафы на сумму 8,896 млн евро, сообщили агентству ЛETA в Госполиции.

Первый стационарный фоторадар начал действовать в Латвии 12 февраля 2015 года. Сейчас на латвийских автодорогах установлено 40 стационарных фоторадаров, к концу года будет установлено еще 20, а в 2017 году - еще 40. С 12 февраля 2015 года по 30 апреля 2017 года за нарушения, зафиксированные стационарными фоторадарами, оформлено 226,375 тыс. протоколов, а общая сумма наложенных денежных штрафов достигла 8,896 млн евро.

С 2008 года в распоряжении Госполиции имеются также два переносных фоторадара. За зафиксированные ими нарушения оформлено 52,433 тыс. протоколов, общая сумма наложенных денежных штрафов составляет 2,008 млн евро.

Реклама

С помощью других устройств для измерения скорости с 12 февраля 2015 года по 15 мая 2017 года Госполиция зафиксировала 204,583 тыс. случаев превышения скорости.

Еще по этой теме
План по фоторадарам: хотят набрать штрафов на 4,9 млн евро

План по фоторадарам: хотят набрать штрафов на 4,9 млн евро

Фоторадары за год наснимали на 3,75 млн евро

Фоторадары за год наснимали на 3,75 млн евро

В Яунмарупе сожгли фоторадар

В Яунмарупе сожгли фоторадар


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65900 EUR

reklama.vesti.lv

Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы Hi-Tech

Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы

Как солнечно! Летний образ этой звезды стоит взять на заметку Wo&Men

Как солнечно! Летний образ этой звезды стоит взять на заметку

«Жить было не на что»: Ангелина Вовк рассказала, как осталась бе Showbiz

«Жить было не на что»: Ангелина Вовк рассказала, как осталась бе

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике Hi-Tech

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо Wo&Men

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо

Фоторадары

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 