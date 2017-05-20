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В субботу столбик термометра на Колке поднялся до отметки в +23,1 градуса, это новый температурный рекорд на 20 мая, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд тепла на 20 мая был установлен в 1957 году и составил +22,6 градуса.

Мыс Колка - самое холодное место в Латвии.

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В пятницу в Колке и Мерсрагсе был побит рекорд тепла на 1 мая.

На большей части территории Латвии температура воздуха в субботу повысилась до +25, +27 градусов, на морском побережье прохладнее - от +15 до +18 градусов.

Индекс солнечного ультрафиолетового излучения в Руцаве достиг высшей в этом году отметки - 6,6 пункта.


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