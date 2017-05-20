По мнению жителей, благосостояние Латвии все меньше зависит от России

Все меньше жителей связывают экономическое благосостояние Латвии с Россией и другими странами СНГ, показал опрос, проведенный в апреле агентством социологических исследований SKDS.

На вопрос, от кого, на их взгляд, экономическое благосостояние Латвии зависит больше - от ЕС или от России и других стран СНГ, 58% респондентов ответили, что связывают экономическое благосостояние Латвии с ЕС. В 2013 году такой ответ дали 63% опрошенных.

С Россией и другими странами СНГ экономическое благосостояние Латвии связывают 23% респондентов. В 2013 году такой ответ дали 17%, в 2002 году - 41% опрошенных.