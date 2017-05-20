Во второй половине дня в субботу воздух в Латвии на побережье прогрелся до +16..+23 градусов, в других районах страны - до +24..+27 градусов.

В воскресенье станет прохладнее, больше всего - на восемь градусов - температура воздуха понизится на северо-востоке страны, сообщает агентство ЛЕТА.

Облачность снизится, местами возможны небольшие дожди. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер.

















































Aizvērt Рижане и гости столицы наслаждаются летней погодой Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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Ночью температура воздуха опустится до +8..+14 градусов. Днем же потеплеет до +17..+23 градусов. При этом на западном побережье Рижского залива не будет теплее +14..+16 градусов.

В Риге ночью будет много облаков, днем - мало. Осадков синоптики не прогнозируют. В течение дня северный ветер станет умеренным. Температура воздуха составит от +13 градусов ночью до +20 градусов днем, на севере города воздух прогреется всего до +16 градусов.

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