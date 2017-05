Ночь музеев: длинные очереди и оживленная атмосфера

В этом году Ночь музеев проходит под знаком поэта Эдуарда Вейденбаума. В мероприятиях участвуют более тридцати различных общественных организации, укрепляя значимость происходящего.

Как и в прошлом году, Ночь музеев проходит и в регионах. Так, в Видземе проходит 39 мероприятий, в Курземе - 31. Кроме того, все интересующиеся могут посетить 23 музея и общественных организации в Латгале, а также 12 в Земгале.

Barn dance time with great, enthusiastic students of Vidzdme college. #muzejunakts at Skujene museum pic.twitter.com/36V7zqmMV3— Mike Collier (@mikskoljers) 20 мая 2017 г.