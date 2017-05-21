Кайминьш просит KNAB проверить организацию концерта «Би-2» в Риге

Логотип KNAB
 

Логотип KNAB. Фото: Edijs Pālens / LETA

Депутат Сейма Артусс Кайиньш просит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проверить организацию концерта российской группы «Би-2» в Риге и за возможные нарушения призвать виновных к ответу.

Кайминьш указывает, что 70% от Rīgas Tūrisma attīstības birojs, которое устраивает концерт, принадлежит Рижскому городскому самоуправлению.

Затраты на концерт составляют 203 538 евро. Политик сомневается, что все эту суму заработало туристическое бюро. Депутат допускает, что Рижское самоуправление вложит деньги в организацию концерта из денег налогоплательщиков.

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Напоним, что концерт группы «Би-2» должен состояться на Луцавсале уже в следующие выходные, 27 мая. Вход - бесплатный.

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