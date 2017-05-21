Латвия приняла 60% от запланированного числа беженцев; санкции ЕК нам не грозят

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Латвия к настоящему моменту приняла 60% беженцев, поэтому Латвия не входит в число стран, в отношении которых Европейская комиссия (ЕК) может начать процедуру о нарушении условий программы перемещения беженцев, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

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Латвия в рамках этой программы взяла на себя обязательство принять 531 человека. К настоящему моменту из Италии, Греции и Турции в Латвию прибыло 318 человек или 60% об общего числа беженцев.

Большая их часть являются гражданами Сирии.

Некоторым в Латвии предоставлено убежище, в отношении остальных УДГМ еще принимает решение, какой статус им присвоить – беженца или лица с альтернативным статусом.

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Как сообщалось, депутаты Европарламента выразили разочарование недостатком солидарности и ответственности в вопросе приема беженцев, одновременно призвав страны, входящие в блок, выполнять свои обещания в вопросе приема беженцев из Греции и Италии, в приоритетном порядке принимая несовершеннолетних лиц без сопровождающих их взрослых.

На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой осудил скромные достижения стран-участниц, которые до сентября 2017 года обязались принять 160 тыс. беженцев, однако план выполнен лишь на 11%.

В резолюции указано, что только Финляндия и Мальта близки к поставленной цели, в отношении других государств Еврокомиссия оценивает возможность начать процедуру о нарушении.

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