Перегрелись на солнце: 8 человек доставили в больницы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Вчера медики оказали помощь восьмерым перегревшимся на солнце людям, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня.

В большинстве случаев людям стало плохо по причине продолжительного пребывания под палящим солнцем без соответствующей одежды и нехватки жидкости, рассказала она.

Также были случаи, когда помощь требовалась людям, физически работавшим в самые жаркие часы дня.

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В отдельных случаях употребление алкоголя привело к обезвоживанию организма, из-за чего многим людям стало плохо, добавила Скуиня.

В больницу от перегрева на солнце вчера поступили люди в возрасте от 14 до 86 лет.

Всего СНМП вчера получила 1243 вызова, 311 их которых были связаны с различными травмами и несчастными случаями.

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