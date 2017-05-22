Шадурскис: на утечке экзаменационных заданий заработать не собирались

Карлис Шадурскис
 

Карлис Шадурскис. Фото: Ieva Lūka/LETA

Утечка тем сочинения на централизованном экзамене по латышскому языку могла произойти по вине одного человека, который так поступил, желая помочь кому-то из родственников или знакомых, а не с целью заработать. Об этом заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр образования и науки Карлис Шадурскис.

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По его словам, Министерству образования и науки и Государственному центру содержания образования (ГЦСО) в целом понятно, как могла произойти утечка. С большой долей вероятности известен и виновный, и сейчас вопрос в том, сумеет ли полиция собрать достаточно доказательств против этого человека. Более подробной информации министр не предоставил, сославшись на то, что еще ведется расследование.

Шадурскис считает, что в будущем от рассылки экзаменационных заданий в конвертах нужно перейти к цифровой форме, что значительно уменьшит риск утечки. Изменения могут произойти уже в будущем году.

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Как сообщалось, 16 мая перед централизованным экзаменом по латышскому языку некоторые школы сообщили об утечке тем сочинения. ГЦСО оперативно заменил темы сочинений на резервный вариант, однако позже стало известно, что произошла утечка и этих тем.

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