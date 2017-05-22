Как в фильме ужасов: кого в Юрмале выбросило на побережье?

Настоящий шок испытала женщина, прогуливаясь по побережью моря в Юрмале. Она наткнулась на «нечто» достаточно омерзительного вида, очень похожее на... самое длинное животное в мире!

«Lineus longissimus - длина может достигать 55—60 метров (чаще гораздо меньше), что делает их самыми длинными животными на планете», - гласит Википедия. Этим представителям фауны хорошо живется у норвежского побережья вплоть до Северного моря и Балтийского моря.

«Нашла вот червячка на пляже в Юрмале. Вернее, часть червяка -- и часть эта длиной метров 15... Знакомьтесь: линеус лонгиссимус, самый длииииииинный червь на Земле (до 60 ! м)» - подписала пост его автор. Судя по всему, море выбросило на берег уже умершую особь.

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Пользователи сети, конечно, не могли обойти вниманием эту находку: рекордсменом комментариев стало вполне понятное презрительное «фууу», часть комментирующих призналась, что теперь без опаски не войдет в морскую воду, ну а кто-то успокаивал общественность - мол, что такого, «гость» вполне безобиден для человека.

Остается отметить, что червь был найден в районе Дубулты.