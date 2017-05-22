Больница Страдиня на грани отчаяния: медики готовы к радикальным действиям

В настоящее время медсестры готовятся к радикальным акциям - забастовкам, отставкам, отказам работать в течение протяженного рабочего дня - Латвийскому Радио рассказала старшая медсестра Нефрологического центра Университетской клинической больницы имени Пaула Страдыня Яна Анкрава.

Она указывает, что число медсестер в больнице резко уменьшается, поэтому невозможно гарантировать выполнение всех запланированных работ - сообщает агентство LETA.

Тех денег, что мы зарабатываем, не хватает на жизнь - добавляет медик, указывая на то, что государство не учитывает, насколько работа медсестер ответственна и серьезна. Она рассказывает, что новые коллеги убегают из больниц, так как в другим местах платят значительно больше. Сестры все чаще переходят работать в частные структуры, где зарплата в два раза выше, некоторые уезжают за границу, но многие кардинально меняют сферу деятельности.

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Анкрава считает, что что системе зарплат медсестёр необходима реформа, с учетом количества пациентов, нуждающихся в уходе и порядка сложности процедур.

Если в июле медики откажутся работать продленное рабочее время, в течение всего месяца работу не смогут обеспечить три региональные больницы, свидетельствуют расчеты Минздрава. Анда Чакша заявила, что в случае забастовки медиков будет оказываться только неотложная медицинская помощь в острых случаях. К сожалению, рассказы самих медиков говорят о том, что уже сейчас из-за нехватки ресурсов - работников и финансов - в некоторых ситуациях невозможно обеспечить даже своевременную помощь в острых случаях - сообщает Neatkariga.

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