Авиарейс Рига-Лиепая пользуется бешеной популярностью

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

В течение неполной недели на только что открытый авиамаршрут Рига-Лиепая продано уже более 1200 билетов, рассказал в передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр сообщения Улдис Аугулис.

Таким образом, результаты рейсов национальной авиакомпании «airBaltic» на этом маршруте даже лучше, чем планировалось.

Аугулис напомнил, что рейсы будут выполнять только в летний сезон до октября, так как Лиепайский аэропорт не может обслуживать самолеты зимой.

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Возможность открыть в будущем рейсы в Вентспилс и Даугавпилс глава Минсообщения оценил скептически, потому что аэропорты этих городов технически пока не готовы к обслуживанию регулярных авиарейсов.

Авиакомпания "airBaltic" начала полеты по маршруту Рига-Лиепая 16 мая. Рейсы выполняются три раза в неделю на самолете "Bombardier" Q400 NextGen".


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