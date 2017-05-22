«Почему уборщики действуют так беспощадно?»: автоводителя удивил бардак на дороге

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

Вот уже на протяжении двух недель автоводители, которые едут через Плаканциемс, наблюдают за бардаком, появившимся в результате сломанных деревьев и кустов.

Зритель «Bez Tabu» Мик каждый день едет на работу через Плаканциемс. Он не понимает, почему уборщики дорог действуют так беспощадно.

«Очень удивляет метод уборки дороги. Говоря конкретнее - ее результат. Растущие по краям дороги деревья и кусты, на протяжении километра просто раздавлены и сломаны. Я понимаю, что канавы нужно очищать и это приветствуется, но может Bez Tabu может выяснить, является ли приемлемой практикой данный метод чистки, оставляющий после себя сломанные на половину, деревья и кусты» - пишет Мик.

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В указанном зрителем месте работники передачи действительно обнаружили кучи переломанных деревьев и вырванных кустов. Странно, что деревья пострадали на разных высотах: немного над землей и около 2 метров в высоту.

Директор LAU дорог Рижского района Иварс Мункенс поясняет, что работы в этом промежутке шоссе еще не закончены. На данный момент они приостановлены из-за проблем с техникой, которую приобрели менее года назад. Такие машины перемалывают деревья и кусты в биомассу. Сначала кажется, что она превращает все в бардак, но после полного завершения работы, все будет выглядеть по-другому.

Репортаж и фотографии вы можете посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Autovadītājs: “Ceļu uzturētāji nežēlīgi sašķaida un saplosa ceļmalā augošos kokus un krūmus”!

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