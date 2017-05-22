За 15 лет стажа пенсия работника с «минималкой» - 43 евро

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Пятнадцати лет минимального рабочего стажа во многих случах недостаточно для того, чтобы заработать минимальную пенсию, установленную в стране, - таково заключение Госконтроля (ГК), посвященное исследованию пенсионной реформы. Например, если работник всю жизнь получал минимальную заработную плату, то через 20 лет он заработал пенсию в размере 58,83 евро. А это меньше, чем минимальная пенсия по возрасту - 70,43 евро.

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ГК отмечает, что в Латвии велик удельный вес теневой экономики и наблюдается низкая культура уплаты налогов. То есть часть работников вообще не платят взносы в социальный фонд. В большей мере это касается работников микропредприятий. При этом 36% от всех работающих платят социальный налог с минимальной заработной платы. Для этой категории работников ГК специально произвел расчеты - какова же их пенсия в зависимости от стажа.

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В ней наглядно видно, что за 15 лет работник с «минималкой» не заработал в виде пенсии почти ничего - 43,58 евро. При том, что минимальная пенсия по возрасту в Латвии составляет 70,43 евро. И через 20 лет заработанная пенсия все равно будет меньше необходимого показателя - 58,83 евро. Только спустя 23 года и 7 месяцев работник с «минималкой» приблизится к минимальной пенсии. Причем работников микропредприятий эти расчеты не касаются - у них пенсия еще меньше.

Однако с 2025 года минимальный пенсионный стаж будет увеличен с 15 до 20 лет, и при таких условиях за 20 лет работы человек заработает пенсионный капитал в размере 25 тысяч евро, что будет достаточно для выплаты ему минимальной пенсии в размере 122 евро в месяц. Сюда же будут включаться и средства 2 уровня пенсионной системы.

Однако чтобы заработать пенсию в размере 40% от той заработной платы, которую работник получает сейчас, нужно работать 47 лет. А вместе с пенсионными средствами 2 уровня общий размер заработанной пенсии может составить даже 70% от сегодняшних доходов, с которых платятся социальные взносы.

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