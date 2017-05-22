Опрос: люди не хотят притока гастарбайтеров в Латвию

Все больше людей считают приток гастарбайтеров в Латвию нежелательным, свидетельствуют данные опроса SKDS.

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По данным декабрьского опроса, 82% населения считают приезд гастарбайтеров нежелательным, причем 35% скорее нежелательным, а 47% совершенно нежелательным.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году негативно настроенных стало больше.

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Больше всего людей не хотели приезда гастарбайтеров в 2009 году - 89% населения.

Согласны на приезд гастарбайтеров 12% опрошенных, что на пять процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

7% не смогли дать ответа на поставленный вопрос.

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