Повышение тарифов на звонки: жителей призывают не соглашаться сразу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: USA Today Sports/Scanpix

Клиентам не нужно сразу соглашаться на повышение тарифов за услуги, о котором объявили все мобильные операторы Латвии. Следует путем переговоров с оператором найти самый выгодный для себя вариант, заявили представители регулирующих органов.

Заместитель директора департамента электронных услуг и почты Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Андрей Домбровскис сказал, что раньше на рынке было доступно примерно 170 разных тарифных планов. «Во-первых, мы рекомендуем говорить со своим оператором, так как у него много разных тарифных планов. Во-вторых, с учетом рыночной ситуации обычно находится возможность индивидуализированного плана. Если и это не получается, всегда можно сменить оператора», - сказал представитель КРОУ.

Директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня призвала клиентов быть активными и выражать свое недовольство. Получено очень много жалоб, в основном для людей, которые в новшествах не нуждаются, то есть не ездят за границу или не пользуются мобильными данными.

Реклама

Председатель Совета по конкуренции Скайдите Абрама также подчеркнула, что потребители должны быть требовательными и не сразу соглашаться на то, что предлагают операторы.

Еще по этой теме
Одновременный рост тарифов на мобильную связь. Это подозрительно

Одновременный рост тарифов на мобильную связь. Это подозрительно

Повышение тарифов: совет по конкуренции займется мобильными операторами

Повышение тарифов: совет по конкуренции займется мобильными операторами


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1100348 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 35000 EUR

reklama.vesti.lv

Шепелев намерен обжаловать приговор суда по делу «Русфонда» Showbiz

Шепелев намерен обжаловать приговор суда по делу «Русфонда»

Мать участника «Голос. Дети»: «За полчаса он зарабатывает 150 ты Showbiz

Мать участника «Голос. Дети»: «За полчаса он зарабатывает 150 ты

Создана карта с паролями Wi-Fi любого аэропорта мира Hi-Tech

Создана карта с паролями Wi-Fi любого аэропорта мира

ФОТО со свадьбы года: стиль гостей и и восхитительная Пиппа! Wo&Men

ФОТО со свадьбы года: стиль гостей и и восхитительная Пиппа!

Платье израильского министра вызвало в Каннах скандал Wo&Men

Платье израильского министра вызвало в Каннах скандал

Телекоммуникации

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 