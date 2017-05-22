Трудовая инспекция начинает «трясти» строительные компании

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Государственная инспекция по труду начала тематические проверки предприятий строительной отрасли на предмет соблюдения правил техники безопасности. Проверены будут более 150 предприятий по всей Латвии, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Как рассказала радиостанции руководитель отдела защиты труда Государственной трудовой инспекции Сандра Зариня, цель проверок — повысить безопасность на строительных объектах.

«Уже десятый год с началом строительного сезона мы организуем превентивные проверки стройобъектов по всей Латвии. Мы проверяем рабочия условия, как организован рабочий процесс, следим за тем, чтобы человек не пострадал на своем рабочем месте. Наша цель — уменьшить несчастные случаи на работе. По статистике, в прошлом году увеличелось число тяжелых несчастных случаев, в том числе и с летальным исходом», — отметила Зариня.

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Представитель госинспекции добавила, что проверки не ограничатся 150 предприятиями.

«В городе также проводятся уличные строительные работы, так что мы будем проверять и эти объкты. Но уже в июне», — сказала специалист.

По данным Инспекции по труду на начало текущего года, всего в 2016 году в Латвии на рабочих местах был зафиксирован 31 случай с летальным исходом. В 2015 году таких случаев было 26.


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