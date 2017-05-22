Медсестры Детской больницы откажутся в июле работать продленное рабочее время

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Примерно 100 медсестер (шестая часть медработников) Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) в июле примут участие в предупредительной акции протеста, отказавшись работать продленное нормальное рабочее время. Об этом агентству ЛЕТА сообщила представитель ДКУБ Вита Штейна.

Сейчас в ДКУБ составляется график работы на июль, чтобы обеспечить пациентам необходимое обслуживание.

Детские хирурги ДКУБ не работают продленное нормальное рабочее время уже с февраля 2017 года.

Реклама

Как сообщалось, 16 мая совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) решил призвать медработников в виде предупредительной акции протеста добровольно отказаться работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

Проведение акций протеста поддерживают также Латвийская ассоциация медсестер и Латвийская организация профорганизаций медперсонала.

По подсчетам Минздрава, сокращение продленного нормального рабочего времени на 20 часов с 1 июля по 31 декабря 2017 года потребует дополнительно 2,9 млн евро, в 2018 году - 15 млн евро, в 2019 году - 27 млн евро.

Еще по этой теме
Восточной больнице не хватает более 200 медиков

Восточной больнице не хватает более 200 медиков

Медсестры готовы протестовать, одновременно подав заявления об увольнении

Медсестры готовы протестовать, одновременно подав заявления об увольнении

В больнице Страдиня не хватает 160 медсестер

В больнице Страдиня не хватает 160 медсестер


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 192000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые раскрыли главный секрет привлекательности Wo&Men

Ученые раскрыли главный секрет привлекательности

Американец попал в зазеркалье и снял это на видео Hi-Tech

Американец попал в зазеркалье и снял это на видео

В ноутбуках HP нашли клавиатурного шпиона Hi-Tech

В ноутбуках HP нашли клавиатурного шпиона

Обрушился знаменитый участок горы Эверест Hi-Tech

Обрушился знаменитый участок горы Эверест

Неврологи рассказали, как избежать инсульта Wo&Men

Неврологи рассказали, как избежать инсульта

Здравоохранение

Акции протеста

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
CUSTOMER SERVICE MANAGER
CUSTOMER SERVICE MANAGER
GALVENO GRĀMATVEDI (DARBA VIETA ...
GALVENO GRĀMATVEDI (DARBA VIETA ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 