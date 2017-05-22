Медсестры Детской больницы откажутся в июле работать продленное рабочее время

Примерно 100 медсестер (шестая часть медработников) Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) в июле примут участие в предупредительной акции протеста, отказавшись работать продленное нормальное рабочее время. Об этом агентству ЛЕТА сообщила представитель ДКУБ Вита Штейна.

Сейчас в ДКУБ составляется график работы на июль, чтобы обеспечить пациентам необходимое обслуживание.

Детские хирурги ДКУБ не работают продленное нормальное рабочее время уже с февраля 2017 года.

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Как сообщалось, 16 мая совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) решил призвать медработников в виде предупредительной акции протеста добровольно отказаться работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

Проведение акций протеста поддерживают также Латвийская ассоциация медсестер и Латвийская организация профорганизаций медперсонала.

По подсчетам Минздрава, сокращение продленного нормального рабочего времени на 20 часов с 1 июля по 31 декабря 2017 года потребует дополнительно 2,9 млн евро, в 2018 году - 15 млн евро, в 2019 году - 27 млн евро.

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