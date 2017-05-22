Getliņi EKO открывает уникальную теплицу для огурцов

В 2016 году Getliņi EKO на территории полигона приступило к строительству теплиц 3-й очереди, в рамках которой была создана теплица, предусмотренная для высокотехнологичного выращивания огурцов.

Это первая в мире теплица для огурцов full-led (с использованием светодиотных ламп). Эти лампы обеспечивают ускоренное развитие, бутонизацию, цветение, плодоношение огурцов. При этом не формируют ультрафиолетовые лучи, поэтому безвредны и для растений, и для работников теплицы.

Реализация проекта обошлась примерно в 3,85 млн евро.

Выращивание огурцов – новое сельскохозяйственное направление в развитии предприятия,

которое дополнит успешное выращивание помидоров.

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Первый урожай огурцов ожиджается уже осенью этого года. На рынке будут предложены огурцы на вес, расфасованные и малосольные.

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