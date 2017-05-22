Депутаты предложат более быстро ввести запрет на «двухлитровки» пива

Когда Сейм будет повторно рассматривать запрет на продажу с 2020 года пива в пластиковых бутылках большой емкости, депутаты планируют обсудить более раннее введение этих ограничений.

Как заявил после заседания коалиционных партий премьер-министр Марис Кучинскис, возвращенный в Сейм законопроект планирует обсудить рабочая группа.

Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) считает, что коалиция должна договориться о сроках. Со своей стороны,

Национальное объединение предлагает ввести запрет с 1 января 2018 года.

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Что касается предложения президента Раймонда Вейониса вообще отказаться от продажи алкоголя в пластиковых бутылках, то это может быть следующий обсуждаемый вопрос, добавил депутат.

Как сообщалось, 11 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках большой емкости.

Поправки к закону об обороте алкогольных напитков фактически запрещают продажу алкоголя в пластмассовых бутылках объемом свыше одного литра. Запрет не относится к напиткам в стеклянной и керамической таре, деревянных бочонках, металлической и комплексной упаковке.

В дальнейшем пиво нельзя будет продавать в упаковке объемом более 0,5 литра,

если абсолютное содержание спирта в напитке превышает 5,8 процента. Если абсолютное содержание спирта не превышает 5,8 процента, объем упаковки не должен превышать 1 литра.

Президент передал законопроект на повторное рассмотрение в Сейм.

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