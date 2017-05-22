В этом году Музейная ночь посещалась меньше

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В прошлую субботу, когда по всей Латвии проходила Музейная ночь, музее посетили 242 901 раз, что на 7718 посещений меньше, чем годом ранее, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве культуры.

Эти посещения зарегистрированы в 119 музеях, но не в других учреждениях, которые тоже участвовали в Музейной ночи.

В столице в акции приняли участие 35 музеев, зарегистрировано 121 975 посещений.

Особой популярностью пользовался недавно реконструированный Рижский мотор-музей.

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"Ночь музеев 2017"

Фото: "Ночь музеев 2017"0

Пресс-служба Сейма сообщает, что в здании парламента побывали примерно 1800 человек. Пресс-служба президента сообщила, что Рижский замок посетили примерно 3600 человек.

Среди регионов активнее всего посещались музеи в Видземе (36 270 посещений), а наименее активно - в Латгале и Земгале, по 12 тыс. посещений.

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