Хорошо устроились: День работают, полгода получают пособие

 

Фото: REUTERS/Scanpix

За последние пять лет расходы на пособия по болезни, безработице, материнству и отцовству и на родительские пособия удвоились.

По подсчетам Министерства благосостояния, в ближайшие годы они продолжат расти, поэтому будут изыскиваться решения для ограничения возможностей злонамеренного использования системы социального страхования, пишет Latvijas avīze.

Одна из схем, используемых для получения в рамках закона благ из социального бюджета, такова:

человек работает один день и затем получает пособие по болезни чуть ли не семь месяцев.

По данным Госагентства соцстрахования, в прошлом году среднее число получателей пособия по безработице в месяц было на 8700 больше, чем пять лет назад.

Реклама

Средний размер пособия тоже увеличился с 159,6 евро в месяц в 2012 году до 247,4 евро в 2016.

Аналогична и ситуация с получателями пособия по болезни - за последние пять лет число его получателей увеличилось на четверть - до 15 тыс. человек в месяц в 2016 году. Резко - на 334,7 евро увеличился и средний размер пособия по болезни.

Еще по этой теме
Увеличится государственное пособие семьям, потерявшим кормильцев

Увеличится государственное пособие семьям, потерявшим кормильцев

С сегодняшнего дня в Латвии меняются условия получения пособия по безработице

С сегодняшнего дня в Латвии меняются условия получения пособия по безработице

СГД: у нас выгоднее жить на пособия, чем работать за небольшую зарплату

СГД: у нас выгоднее жить на пособия, чем работать за небольшую зарплату


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 38990 EUR

reklama.vesti.lv

Восемь вещей, которые ни за что нельзя публиковать в Facebook Hi-Tech

Восемь вещей, которые ни за что нельзя публиковать в Facebook

Лиене Шомасе впервые вышла в свет с возлюбленным Showbiz

Лиене Шомасе впервые вышла в свет с возлюбленным

Как создавались наряды для наших соотечественниц в Каннах Wo&Men

Как создавались наряды для наших соотечественниц в Каннах

Ариана Гранде о теракте в Манчестере: у меня нет слов Showbiz

Ариана Гранде о теракте в Манчестере: у меня нет слов

Названы привычные продукты, которые могут повредить мозг Wo&Men

Названы привычные продукты, которые могут повредить мозг

Пособия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 