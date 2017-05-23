Центр Риги останется без игорных заведений

Комитет Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции на вчерашнем заседании одобрил запрет на размещение игорных залов в историческом центре Риги за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц.

На внеочередном заседании комитет единогласно поддержал проект постановления Рижской думы о действиях самоуправления, направленных на выполнение частного определения Верховного суда от 24 февраля 2017 года по делу о выдаче разрешения на открытие игорного зала в Риге и на упорядочение исторического центра Риги и его охраняемых территорий в соответствии с требованиями правил самоуправления. Частным определением суда юридическому управлению Рижской думы будет поручено подготовить проекты постановлений думы об отмене выданных разрешений на открытие игорных залов и организацию азартных игр в историческом центре Риги и его охраняемых территориях за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц.

Как подчеркнул председатель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Дайнис Турлайс,

Рижская дума в течение двух созывов подряд не выдала ни одного разрешения на оборудование игорного зала не только в историческом центре Риги, но и на всей административной территории столицы.

Реклама

Постановление Рижской думы вступит в силу после его утверждения на заседании думы 23 мая. Турлайс рассказал, что решением думы юридическому управлению поручено подготовить проекты решений по каждому конкретному игорному залу в историческом центре Риги. Эти решения предусматривают отказ от места. После того, как самоуправление примет решение об отказе от места конкретному игорному залу, у предприятия будет еще пять лет, чтобы свернуть бизнес в этом месте, сказал Турлайс.