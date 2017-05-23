Пациентов будут распознавать по отпечаткам пальцев

Использование биометрических данных для идентификации пациентов - принятая в мире практика. Так идею ввести систему выяснения личности пациента прокомментировали в Рижской Восточной больнице.

Однако снятие отпечатков пальцев будет добровольной процедурой - пациент сможет от нее отказаться, подписав специальную отказную форму, ишет Neatkarīgа.

Система биометрических данных, позволяющая при необходимости установить личность пациента по отпечаткам пальцев, внедрена в Восточной больнице с минувшей пятницы и используется примерно по 10 раз в день.

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Результат в большинстве случаев положительный, но в некоторых случаях идентифицировать пациента все же не удалось.

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