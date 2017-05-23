Юрмала приглашает на Курортный праздник 27-го мая

27-го мая в Юрмале пройдет традиционный Курортный праздник – в течение всего дня будет отмечаться начало лета.

Жителей Юрмалы и гостей праздника приглашают насладиться первым в Латвии «Фестивалем мороженого» и уникальными международными соревнованиями по уличным танцам «Ghetto Dance Hardcore Battle» в Латвии, одним из полюбившихся детских и молодежных фестивалей - «ZZ Фестиваль», концертом певцов, а также праздничным шествием. В заключение вечера неповторимая концертная программа – на пляже Майори на большой сцене вместе выступят артисты разных поколений и музыкальных жанров – «PeR», «Mesa», Иго, Амината, Edavārdi, Мария Наумова, Виктор Лапченокс и другие.

Праздничное шествие - традиция юрмальчан из поколения в поколение

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Традиционно тысячи юрмальчан собираются и устраивают праздничное шествие, удивляя роскошными костюмами и атрактивными представлениями. Участники праздничного шествия пройдут от Межапарка Дзинтари до пляжа, где на большой сцене, продолжая начатую в прошлом году традицию, самому атрактивному коллективу Юрмалы будет вручена изготовленная скульптором Ольгой Шиловой авторская работа – переходящий кубок города Юрмалы.

«ZZ Фестиваль» - праздник творческого и активного отдыха

Уже третий год на берегу моря, на пляже Дзинтари и Майори, соберутся школьники со всей Латвии, которые будут бороться за победу в «ZZ Чемпионате» - спортивные и интеллектуальные игры среди латвийских школьников, различные мероприятия предусмотрены также для остальной молодежи и семей с детьми. На «ZZ фестивале», ведущим которого будет Ренар Зелтиньш, выступят местные полюбившиеся ди-джеи и музыканты, в том числе также группа «Carnival Youth». Дети и молодежь смогут встретиться со своими любимыми youtubeрaми – Синдией Ло, Эвелиной Паркер и Лайлраце.

«Фестиваль мороженого» - сладкий праздник для гурманов

Впервые в Латвии во время Курортного праздника пройдет «Фестиваль мороженого», на котором в течение всего дня на пляже Дзинтари, посетители праздника - как взрослые, так и дети, смогут насладиться лучшими сортами латвийского мороженого Pols, Kārums, Tio, Klasika и Ekselence по особо выгодным ценам от предприятия по переработке молока «Food Union». В течение дня пройдут также увлекательные мероприятия и конкурсы для семей - возможность почувствовать себя «мороженым» в специальной фотостудии, а также испытать точность в игре «Воронята». В свою очередь, на пляже будет работать романтическое кафе, где можно будет попробовать приготовленные шеф-поварами десерты из мороженого. «Фестиваль мороженого» пройдет на пляже Дзинтари напротив выхода улицы Турайдас к морю.

«Ghetto Dance Hardcore Battle» – праздник уличных танцев

Во время Курортного праздника на стоянке Майори соберутся самые талантливые и сильные уличные танцоры из России, Эстонии, Беларуси и Латвии, которые будут соревноваться по двум категориям - брейк-данс и хип-хоп. О музыке в течение мероприятия позаботится диджей Mix Master AG и диджей K-EY Beats, вести мероприятие и развлекать посетителей будет латвийский хип-хоппер Озолс вместе с Тарасом, одним из активистов движения уличных танцев Латвии.

Концерт певцов

В течение Курортного праздника возле«Hotel Jurmala Spa» выступятпевцы Лаурис Валтерс с группой, Карлис Казакс и друзья, Горан Гора и Эдгар Шубровскис с группой, музыкальное настроение дополнит диджей Артур Крузкопс.

«Привет от друзей» - праздничный концерт вечера и фейерверк

В заключение вечера на пляже Майори на большой сцене выступят латвийские артисты разных поколений и музыкальных жанров. Музыкальную программу вечера откроет группа «PeR», затем выступит «Mesa», Иго, Мария Наумова, Амината, Даумантс Калниньш, Ралфс Эйландс, Янис Стибелис, Динара Рудане, Edavārdi, Робертс Гобзиньш. Праздничную программу вечера на пляже Юрмалы завершит Виктор Лапченокс и фейерверк на берегу моря.