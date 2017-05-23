Заявки на должность управляющего Рижским портом подали 24 претендента

Леонид Логинов
 

Леонид Логинов. Фото: Evija Trifanova / LETA

Заявки на должность управляющего Рижским портом подали 24 претендента, но многие из них не пройдут в следующий тур конкурса, сообщил агентству ЛЕТА председатель конкурсной комиссии, председатель правления Латвийской морской администрации Янис Крастиньш.

Срок подачи заявок на конкурс истек 22 мая, и вчера конкурсная комиссия приступила к оценке претендентов. Судя по поданным ими документам и соответствию критериям образования, предыдущего опыта и другим квалификационным требованиям, большая часть претендентов отсеется уже в первом туре.

Крастиньш предполагает, что во второй тур конкурса пройдут примерно семь кандидатов.

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Среди 24 подавших заявки на конкурс есть также кандидаты из зарубежных стран.

После утверждения результатов первого тура конкурса начнется индивидуальная оценка кандидатов.

Должность управляющего Рижским портом освободилась после того, как 10 марта 2017 года ее по собственному желанию покинул Леонид Логинов, руководивший портом с 1998 года.

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