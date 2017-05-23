Из-за долга по налогу на недвижимость рижанка с двумя детьми лишилась жилья

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Инициатор изменения в законе об отмене налога на недвижимость на единственное жилье Эстрис Хирсонс рассказал случай, когда рижанку с двумя детьми в сентябре 2012 года выселили из квартиры из-за долга по налогу на недвижимость в размере 514 латов.

У женщины было двое детей, но это ей не помогло. Сегодня у здания Рижской думы проходит народное собрание, на котором собравшиеся призывают Рижскую думу прекратить конфискацию недвижимости у населения через налог на недвижимость.

"Самоуправления говорят, что не могут предоставить большие скидки по налогу на недвижимость для простых жителей, потому что у них нет на это средств, - говорит Хирсонс. - Однако самоуправлениям всегда не хватает денег, это хронический процесс. При этом есть случаи, когда жители теряли квартиры из-за того, что не могли заплатить налог на недвижимость. Рижанка с двумя детьми в сентябре 2012 года получила уведомление от судебных исполнителей о том, что она должна заплатить 512 латов за долги по налогу на недвижимость. Все это взыскание к тому же происходит в досудебном порядке, то есть очень быстро. Женщина фактически была выселена из своего жилья. То есть никакие обещанные скидки по налогу на жилье не работают!

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Хирсонс замечает, что выселить могут из-за любых сумм долга по налогу за недвижимость - 1000 евро или 100 евро.

Закон не определяют суммы, с которых начинается судебное взыскание. Кроме того, рассказал эксперт о случае странного применения скидок на примере пенсионера. Ему по закону положены скидки по налогу на недвижимость, однако из-за того, что кроме квартиры ему еще принадлежал старый сарай, скидку в самоуправлении ему не дали. Причина - собственность должна быть единственной, только для нее полагаются скидки.

Инициаторы отмены налога на единственное жилье

считают, что Рижская дума плохо информирует жителей о том, положены ли им скидки по налогу.

Однако представители Рижской думы считают, что достаточно информируют о правах жителей Риги на скидки по налогу на недвижимость.

Сегодня в Старом городе у здания Рижской думы проходит народное собрание, в котором митингующие призывают власти отменить налог на единственное жилья для всех жителей страны. Митингующие стоят с плакатами «Руки прочь от нашего жилья», «Отменить налог на недвижимость на единственное жилье!», «Даешь скидку в размере 90% от налога!» и другие.


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