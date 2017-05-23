Вблизи границ Латвии замечены три российских корабля и одна подводная лодка

Вблизи границ Латвии вчера замечены три корабля и одна подводная лодка вооруженных сил России, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах.

В эксклюзивной экономической зоне Латвии в шести морских милях от территориальных вод страны были замечены корабль поддержки подводной лодки, корвет, подводная лодка и фрегат.

Кроме того, вчера над нейтральными водами Балтийским моря у внешних границ территориальных вод Латвии пролетел военный транспортный самолет «Ан-26».

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В свою очередь сегодня в трех морских милях от территориальных вод страны находился корабль поддержки подлодок «Александр Пушкин».

В прошлом году российские самолеты и корабли приближались к границам Латвии 209 раз.

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