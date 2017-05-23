Начат уголовный процесс об утечке тем сочинения на экзамене по латышскому языку

Полиция начала уголовный процесс об утечке тем сочинения на централизованном экзамене по латышскому языку 16 мая.

Уголовный процесс начат за разглашение неразглашаемой информации, не являющейся государственной тайной, если его совершило лицо, которое не является государственным должностным лицом и в соответствии с законом несет ответственность за сохранность этой информации, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Реклама

Полиция продолжает расследование обстоятельств утечки тем сочинений.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис ранее сообщил, что утечка тем сочинения на централизованном экзамене по латышскому языку могла произойти по вине одного человека, который так поступил, желая помочь кому-то из родственников или знакомых, а не с целью заработать.

По его словам, Министерству образования и науки и Государственному центру содержания образования (ГЦСО) в целом понятно, как могла произойти утечка. С большой долей вероятности известен и виновный, и сейчас вопрос в том, сумеет ли полиция собрать достаточно доказательств против этого человека. Более подробной информации министр не предоставил, сославшись на то, что еще ведется расследование.

Шадурскис считает, что в будущем от рассылки экзаменационных заданий в конвертах нужно перейти к цифровой форме, что значительно уменьшит риск утечки. Изменения могут произойти уже в будущем году.

Как сообщалось, 16 мая перед централизованным экзаменом по латышскому языку некоторые школы сообщили об утечке тем сочинения. ГЦСО оперативно заменил темы сочинений на резервный вариант, однако позже стало известно, что произошла утечка и этих тем.