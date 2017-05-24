Возможность терактов в Латвии жители страны оценивают как маловероятную

Возможность в Латвии теракта, организованного мусульманскими террористами, жители страны оценивают как маловероятную, свидетельствует результаты опроса, проведенного социологическим центром SKDS.

В ходе состоявшегося в апреле опроса 36% респондентов оценили возможность того, что мусульманские террористы могут устроить в Латвии террористический акт, скорее как вероятную, а 12% респондентов были убеждены, что это вполне вероятно.

Противоположное мнение выразили 42% опрошенных, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2016 году. Еще 35% опрошенных считают, что возможность теракта маловероятна, а 7% уверены, что это совершенно исключено.

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10% участников опроса не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.