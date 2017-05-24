Возможность терактов в Латвии жители страны оценивают как маловероятную

Женщина на акции в память жертв теракта в Манчестере 23 мая 2017 года.
 

Женщина на акции в память жертв теракта в Манчестере 23 мая 2017 года.. Фото: REUTERS/Scanpix

Возможность в Латвии теракта, организованного мусульманскими террористами, жители страны оценивают как маловероятную, свидетельствует результаты опроса, проведенного социологическим центром SKDS.

В ходе состоявшегося в апреле опроса 36% респондентов оценили возможность того, что мусульманские террористы могут устроить в Латвии террористический акт, скорее как вероятную, а 12% респондентов были убеждены, что это вполне вероятно.

Противоположное мнение выразили 42% опрошенных, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2016 году. Еще 35% опрошенных считают, что возможность теракта маловероятна, а 7% уверены, что это совершенно исключено.

Реклама

10% участников опроса не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников Showbiz

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

Чудо-пышечка! Балерина plus size стала звездой модной рекламы Wo&Men

Чудо-пышечка! Балерина plus size стала звездой модной рекламы

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова Showbiz

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians Hi-Tech

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians

Пенсионерка покоряет Сеть стримами Minecraft и Counter-Strike Hi-Tech

Пенсионерка покоряет Сеть стримами Minecraft и Counter-Strike

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 