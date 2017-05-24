В выходные синоптики пообещали заморозки

 

Фото: LETA / LETA

В предстоящие выходные дни в Латвии ожидается прохладная погода, прогнозирует «Global Forecast System».

В четверг в центральных регионах страны температура воздуха составит до +21 градуса, местами возможны дожди и грозы. В пятницу также пройдут дожди, а температура воздуха будет не выше +13..+18 градусов.

В субботу станет еще прохладнее, но облачность уменьшится.

В ночь на воскресенье температура воздуха местами может опуститься ниже нуля.

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На следующей неделе в Латвии также ожидается переменчивая погода.

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