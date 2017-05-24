Мурниеце: вопрос дополнительных платежей для медстрахования не обсуждается

Инара Мурниеце
 

Инара Мурниеце. Фото: Evija Trifanova / LETA

Введение дополнительных платежей населения для медицинского страхования пока не обсуждается, сказала в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении председатель Сейма Инара Мурниеце.

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Она подчеркнула, что вопрос об обязательном медицинском страховании необходимо решить. Люди, которые работают и платят налоги, достойны получать коллективное медицинское обслуживание, считает спикер Сейма.

Однако, по ее мнению, вначале необходимо дождаться предложений от рабочей группы и правительства, чтобы понять, можно ли получить необходимые средства из других источников.

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Сегодня сформированная премьер-министром Марисом Кучинскисом рабочая группа продолжат обсуждение проблем финансирования медицины. На прошлой неделе рабочая группа договорилась о том, что наиболее вероятным источником финансирования для здравоохранения является его привязка к уплате налогов.

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