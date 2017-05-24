«Мы ему поверили!» Латвийская семья перечислила 5000 евро несуществующему солдату США

В Латвии было время, когда жители получали мистические телефонные звонки, а на том конце провода им сообщали о несчастье, которое произошло с его родственником. Конечно, таким образом аферисты вымогали деньги. Многие «попадались на удочку» мошенникам и в панике перечисляли необходимую сумму. Неужели, в нашу страну пришел новый способ «дурить» людей?

Женщина с сыном в одной из социальных сетей получили письмо от мужчины, который представился солдатом США. Он служит в Афганистане, в горячей точке и обеспокоен безопасностью своих документов. Он задавал много вопросов, привлекал внимание, втирался в доверие, а после написал, что хочет переслать ей свои документы на сохранение, чтобы те были в безопасности.

Позже он сообщил, что выслал упаковку, в которую вложил некоторые ценные вещи. Спустя некоторе время латвийцы получили извещение о посылке с Турецкой границы. Оказалось, что упаковку задержали, а получателю

необходимо заплатить 5000 евро

за лецензию и налог.

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Женщина испугалась и деньги заплатила. Спустя неделю пришло еще одно извещение, с требование перечислить еще 10 100 евро, однако, теперь с вмешательством конрабанды, терроризма, ФБР и т.д. Тогда латвийцы решили немедленно обратиться в полицию.

Посмотрев профиль мистического солдата, невооруженным глазом можно заметить, что он «фейковый»: никакой информации, фото, ни одного друга, а сам профиль создан недавно. Все общение с жертвами проходило посредством писем. Читая их, становится понятно, что автор пользуется интернет-переводчиком, так как в его текстах много стилистических ошибок.

Полиция напоминает, что это очередной способ мошенничества и призывает жителей не реагировать на такие письма.

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