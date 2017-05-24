«Мы ему поверили!» Латвийская семья перечислила 5000 евро несуществующему солдату США

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

В Латвии было время, когда жители получали мистические телефонные звонки, а на том конце провода им сообщали о несчастье, которое произошло с его родственником. Конечно, таким образом аферисты вымогали деньги. Многие «попадались на удочку» мошенникам и в панике перечисляли необходимую сумму. Неужели, в нашу страну пришел новый способ «дурить» людей?

Женщина с сыном в одной из социальных сетей получили письмо от мужчины, который представился солдатом США. Он служит в Афганистане, в горячей точке и обеспокоен безопасностью своих документов. Он задавал много вопросов, привлекал внимание, втирался в доверие, а после написал, что хочет переслать ей свои документы на сохранение, чтобы те были в безопасности.

Позже он сообщил, что выслал упаковку, в которую вложил некоторые ценные вещи. Спустя некоторе время латвийцы получили извещение о посылке с Турецкой границы. Оказалось, что упаковку задержали, а получателю

необходимо заплатить 5000 евро

за лецензию и налог.

Реклама

Женщина испугалась и деньги заплатила. Спустя неделю пришло еще одно извещение, с требование перечислить еще 10 100 евро, однако, теперь с вмешательством конрабанды, терроризма, ФБР и т.д. Тогда латвийцы решили немедленно обратиться в полицию.

Посмотрев профиль мистического солдата, невооруженным глазом можно заметить, что он «фейковый»: никакой информации, фото, ни одного друга, а сам профиль создан недавно. Все общение с жертвами проходило посредством писем. Читая их, становится понятно, что автор пользуется интернет-переводчиком, так как в его текстах много стилистических ошибок.

Полиция напоминает, что это очередной способ мошенничества и призывает жителей не реагировать на такие письма.

Еще по этой теме
Мошенницы ходят по квартирам: будьте внимательны и предупредите близких

Мошенницы ходят по квартирам: будьте внимательны и предупредите близких

Госполиция расследует семь дел о мошенничестве с завещаниями

Госполиция расследует семь дел о мошенничестве с завещаниями

Полиция предупреждает о мошенниках, притворяющихся сборщиками металлолома

Полиция предупреждает о мошенниках, притворяющихся сборщиками металлолома



Ресурсы

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR

reklama.vesti.lv

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8 Hi-Tech

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова Showbiz

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова

Ушла в отрыв! Такой Мишель Обаму мы еще не видели Wo&Men

Ушла в отрыв! Такой Мишель Обаму мы еще не видели

Ученые доказали возможность размножения в космосе Hi-Tech

Ученые доказали возможность размножения в космосе

Ослепительная Николь Кидман произвела фурор на премьере в Каннах Wo&Men

Ослепительная Николь Кидман произвела фурор на премьере в Каннах

Мошенничество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 