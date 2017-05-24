Премьер выразил недоумение по поводу работы представительства ЕС в Латвии

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Заключения Европейской комиссии о планируемой в Латвии налоговой реформе еще не было, поэтому не понятно, как представительство ЕС в Латвии распространяет свои сообщения, заявил сегодня после встречи с президентом Раймондом Вейонисом премьер-министр Марис Кучинскис.

Он отметил, что в настоящее время невозможно оценивать обоснованность выводов Еврокомиссии. «Консультации Латвии и речь о каких-то заключениях могут быть только осенью. Не может быть двух разных Еврокомиссий - одной в Брюсселе, другой - в Риге», - сказал премьер.

Президент пока воздержался от каких-либо выводов по поводу заключений Еврокомиссии, отметив, что хотел бы увидеть официальный документ, но такого документа еще нет. «Если у Еврокомиссии есть какие-то упреки, мы должны видеть, в чем они заключаются. Но не может быть никаких упреков по поводу основных принципов налоговой реформы, поскольку они еще не оценивались, так как были утверждены всего две недели назад», - подчеркнул Вейонис.

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Как сообщило вчера представительство Еврокомиссии в Латвии, Еврокомиссия считает, что запланированная в Латвии налоговая реформа может привести к риску значительных отклонений от требований Пакта стабильности и роста в 2018 году.

Правила бюджетной дисциплины ЕС предусматривают, что структурный дефицит Латвии в 2018 году не должен превышать 1,7% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в латвийскую программу стабильности включен номинальный дефицит в размере 1,6% от ВВП.

Как подчеркивает Еврокомиссия, если при проведении налоговой реформы не будет найдено достаточных компенсирующих механизмов, структурный дефицит в 2018 году может достичь 2,4% от ВВП, что является существенным отклонением.

Как сообщил советник по экономике представительства ЕС в Латвии Мартиньш Земитис, Еврокомиссия считает налоговую реформу в известной мере обоснованной, отмечая, что она предусматривает много полезных мер, тем не менее они потенциально угрожают соблюдению бюджетной дисциплины в Латвии. «Реформа - дополнительный стимул для экономики в момент, когда все активнее становится кредитование и в экономику вливаются средства из фондов ЕС. Экономика уже и так разогревается, а при налоговой реформе она разогреется еще больше. Еврокомиссия опасается, самый ли сейчас подходящий момент для такого стимулирования», - сказал Земитис.

Основными мерами налоговой реформы в Латвии являются уменьшение подоходного налога с населения с 23% до 20%, увеличение необлагаемого минимума в зависимости от уровня доходов, нулевая ставка подоходного налог на реинвестированную прибыль предприятий и уравнивание ставок налога на капитал в размере 20%.

Стоимость налоговых реформ для государственного бюджета оценивается в 1,8% от ВВП. Частично это планируется компенсировать в результате увеличения налоговых поступлений на 0,6% от ВВП.

Еврокомиссия отмечает, что самой «дорогой» мерой реформы будет снижение ставки подоходного налога с 23% до 20% (0,9% ВВП), что будет выгодно для групп населения с более высокими доходами. Введение нулевой ставки на реинвестированную прибыль в краткосрочной перспективе означает существенное снижение доходов - на 0,7% ВВП в 2018 году.

Также налоговая реформа выгодна для владельцев бизнеса и, как ожидается, будет регрессивной с учетом большого имущественного неравенства населения. В то же время прогрессивное увеличение необлагаемого минимума в зависимости от уровня доходов будет иметь значительный положительный эффект для жителей с низкими и средними доходами (снижение доходов составит 0,2% от ВВП).

Программа стабильности предусматривает, что в результате реформы общий дефицит госбюджета увеличится с 0,8% ВВП в 2017 году до 1,6% в 2018 году, а затем последует улучшение и дефицит уменьшится до 0,5% от ВВП в 2020 году. В программе говорится, что налоговая реформа будет иметь очень сильный положительный макроэкономический эффект, однако Еврокомиссия считает это предположением довольно оптимистичным как с точки зрения развития экономики, так и фискального прогноза.


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