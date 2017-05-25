С каждым годом лекарства обходятся нам все дороже

С каждым годом жители Латвии тратят на медикаменты всё больше средств, об этом свидетельствуют данные Государственного агентства лекарств. Однако это не означает, что болеть мы стали больше и чаще, просто со временем лечение обходится всё дороже.

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В 2016 году на рецептурные медикаменты жители Латвии потратили 257 млн евро, что на 38 млн больше, чем двумя годами ранее. Также увеличились суммы, которые латвийцы тратят на безрецептурные лекарства - в 2016 году эта сумма была 67 млн евро, что на 7 млн евро больше, чем в 2014 году.

Лекарства в медицинских учреждениях также с каждым годом обходятся во всё большие суммы.

В 2016 году на медикаменты в больницах и поликлиниках было потрачено 45 млн евро, в 2015 году - 38 млн евро, в 2914 году - 37 млн евро.

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По данным Государственного агентства лекарств, в прошлом году также выросла стоимость медикаментов во всех ценовых категориях.

Фото: ZVA

Как уже сообщалос, ранее рассматривалась возможность отмены сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на лекарства. В настоящее время стандартная ставка НДС в Латвии составляет 21%, а к лекарствам применяется ставка в размере 12%. По мнению организации людей с особыми потребностями

«Sustento», которая выступает категорически против намерения залатать дыры в бюджете за счет малообеспеченных, больных людей, это еще больше снизит доступность лекарств для населения.

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