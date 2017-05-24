В четверг в Латвию вернется солнце, станет теплее, но возможна гроза

 

Фото: AP/ScanPix

В четверг погода в Латвии будет более теплой и солнечной, чем в среду, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью ожидается небольшая облачность, местами сгустится туман, на северо-востоке страны возможен дождь. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит +2..+9 градусов, на уровне почвы местами возможны заморозки.

В течение дня облаков станет больше, во второй половине дня и вечером пройдут кратковременные дожди с грозами. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха поднимется до +18..+21 градуса, на побережье - до +13..+16 градусов.

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В Риге ожидается довольно солнечный четверг, во второй половине дня пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ночью будет дуть слабый ветер, а воздух остынет до +8 градусов, в пригороде - до +4..+8 градусов, местами образуется туман. Днем западный ветер немного усилится, а максимальная температура воздуха составит +21 градус.

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