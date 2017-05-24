Электронный надзор за осужденными сэкономил государству полмиллиона евро

 

Государственная пробационная служба (ГПС) считает, что электронный надзор за осужденными себя оправдал, так как благодаря его введению с 2015 года государству удалось сэкономить почти полмиллиона евро, которые в противном случае пришлось бы потратить на содержание осужденных в тюрьме.

31 апреля завершился этап пилотного внедрения системы электронного надзора, который при поддержке Норвегии продолжался с 1 июля 2015 года. Как сообщил сегодня журналистам руководитель ГПС Михаил Папсуевич, теперь электронный надзор станет постоянной государственной инициативой.

24 августа 2015 года суд принял первое решение о применении такой формы надзора. В целом он был применен к 119 досрочно освобожденным из тюрьмы заключенным. У 78 осужденных надзор уже закончился.

Во время пилотного проекта в 93% случаев осужденные успешно выдержали надзор,

и только в 6,7% случаев ГПС просила суд дать оценку поведению осужденных.

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Чаще всего электронный надзор за осужденными применяется сроком на один год и шесть месяцев.

Среднестатистический осужденный, к которому применяется такой надзор, - 40-летний мужчина, осужденный за имущественные преступления или хранение и употребление наркотиков. Электронный надзор был применен также в отношении шести осужденных женщин.

По подсчетам ГПС, благодаря электронному надзору осужденные не провели в тюрьмах в общей сложности 42 года. Не оплачивая их содержание в тюрьме, государство сэкономило 465,771 тыс. евро. На обеспечение электронного надзора израсходовано 151,2 тыс. евро.

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