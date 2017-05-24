Приклеил наклейку «Государственная полиция» и паркуйся где хочешь?!

Бывший политик Линда Абу Мери в социальной сети высказала недоумение по поводу гламурного авто, который припарковался в неположенном месте. На лобовом стекле «Мерседеса» видна наклейка с надписью «Государственная олиция», возможно, это все объясняет.

«Народная примета - наклеил на стекло полицейскую наклейку и паркуйся где хочешь. Думаю, что у этой машины нет связи с @Valsts_policija», - в Twitter написала Абу Мери.

В свою очередь в Госполиции, TVNET разъяснили, что подобные наклейки в полиции не раздают. Более того, такие наклейки не дают преимуществ по отношению к другим участникам дорожного движения.

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Экс-политик вызвала полицию, но владелец «Мерседеса» успел уехать до прибытия стражей порядка.

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